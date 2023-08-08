تدمر الوجه .. كيف تحمى نفسك من الشعيرات الدموية

تعد الشعيرات الدموية المكسورة في الموجه من المشكلات التى تدمر المظهر العام وشكل الوجه

تدمر الشعيرات الدموية المكسورة جمال وجه الفتيات والنساء فهى عبارة عن خطوط حمراء أو خضراء تظهر بقوة في الوجه



ووفقا لما جاء في موقع bclinic أفضل طريقة لمنع الشعيرات الدموية المكسورة هي من خلال خيارات نمط الحياة الصغيرة لحماية بشرتك وتجنب الأضرار التي قد تسبب الأوردة العنكبوتية.

حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية هي إجراء بسيط وفعال لصحة بشرتك بشكل عام.

يمكن أن يساعد ارتداء واقي من الشمس واسع النطاق ونظارات شمسية وقبعة أثناء التعرض الطويل على تجنب أضرار أشعة الشمس وتقليل خطر الإصابة بتكسير الشعيرات الدموية.

يجب أيضًا الحد من استخدام حمامات البخار والحمامات الساخنة والبيئات شديدة الحرارة التي تسبب تمدد الأوعية الدموية.

عند غسل وجهك ، استخدمي الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن وحاولي إبقاء وجهك بعيدًا عن الماء الساخن المباشر عند الاستحمام.

من الجيد أيضًا الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في تمدد الأوعية الدموية ، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والكافيين.

يتأثر بعض الأشخاص أكثر من غيرهم بهذه الأنواع من موسعات الأوعية مما يتسبب فى ظهور الشعيرات الدموية

