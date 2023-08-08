من الإعدادية للجامعة.. ميدو يهاجم صاحب فكرة نظام الصعود الجديد للدوري الممتاز

انتقد أحمد حسام ميدو فكرة صعود فريق من القسم الثالث إلى الدوري الممتاز مباشرة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نظام الصعود الجديد للدوري الممتاز من خلال التسريبات الخارجة، تقول إن في فرقة من القسم الثالث تصعد للدوري الممتاز مباشرة، والله الناس اللي برا لو سمعت عن الكلام ده ليقولوا عن اللي شغالين في الكورة في مصر، إنهم بتوع طُرشي مع احترامي لبتوع الطرشي"



وأضاف ميدو: "اللي فكر في قرار إن في فرقة من القسم الثالث تصعد مباشرة للدوري الممتاز، عايز يوقع اتحاد الكرة".



واختتم: "لا يمكن أبدا حد بيحبك أو عايز مصلحتك ويديك الفكرة دي، إنت جبت واحد كدة من الإعدادية هدخلك الجامعة على طول ومش هدخلك ثانوية عامة".

