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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

حفل زفاف نجل سليمان
حفل زفاف نجل سليمان عيد

احتفل الفنان سليمان عيد بعقد قران ابنه عبدالرحمن سليمان عيد علي سارة الخولي مع الحضور العائلي الي جانب حضور عدد كبير من الفنانين محمود كريم عبدالعزيز ، ميرنا جميل ، معتز التوني. 

كما حضر زفاف نجل سليمان عيد كل من محمود عبدالمغني ، طارق علام ، محمود البزاوي ، شيماء سيف ، مصطفي بسيط ، محمد عبدالرحمن ، محمد رضوان

 

وبدأ الفنان سليمان عيد تصوير مشاهده في مسلسل الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولتة بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا. 

 

وكانت اول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبدالعظيم وقد ظهر سليمان عيد في موقع التصوير بعدة اشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في احد المرات وهو يرتدي باروكا شعر وظهر المرة الاخري وهو بشكله الحقيقي ويبدو ان سليمان عيد سيقدم عدد من الشخصيات المختلفة.

 

كما شارك الفنان سليمان عيد، صورا، من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهر سليمان عيد، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، داخل لوكيشن تصوير المسلسل في القصر.

سليمان عيد الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانة هالة فاخر الفنان محسن منصور الفنان سليمان عيد حجاج عبدالعظيم

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