عميدة الفضائيات العربية.. شعار جديد للفضائية المصرية

انطلق اليوم الشعار الجديد لـ الفضائية المصرية الموحدة ، والتي ستكون نتاج دمج القناتين الفضائيتين المصريتين في قناة واحدة.

وتعكف لجنة متخصصة من التليفزيون المصري على وضع الخريطة الجديدة للفضائية المصرية ، والتي سيتم تنفيذها تدريجياً ، لتصبح هناك قناة واحدة بخريطة برامجية متميزة ، لديها قدرة تنافسية عالية.

جدير بالذكر أن هناك مفاوضات جارية تهدف إلي إعادة بث الفضائية المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتعد الفضائية المصرية عميدة الفضائيات العربية حيث كانت أول قناة فضائية تنطلق في العالم العربي.