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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سليمان عيد يلتقي هالة فاخر في الليلة كبيرة

سليمان عيد
سليمان عيد

بدأ الفنان سليمان عيد تصوير مشاهده في مسلسل الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولتة بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا. 

 

وكانت اول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبدالعظيم وقد ظهر سليمان عيد في موقع التصوير بعدة اشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في احد المرات وهو يرتدي باروكا شعر وظهر المرة الاخري وهو بشكله الحقيقي ويبدو ان سليمان عيد سيقدم عدد من الشخصيات المختلفة.


تفاصيل مسلسل الليلة الكبيرة 

 يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم  من نجوم الفن واخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وإنتاج محمد حراز و عوض ماهر.
 

مها أحمد تتحدث عن الليلة الكبيرة 

أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل الليلة كبيرة الذي يتم تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن بمصر.

وقالت مها أحمد، إن المسلسل يقدم كوميديا مميزة ومختلفة تناسب كافة الفئات العمرية في الأسرة المصرية والعربية، موضحة أن صناع العمل كانوا حريصين على تقديم جرعة كوميديا تعتمد على المواقف من خلال أحداث العمل.

 

 وأشارت إلى أن التعاون مع المخرج وسام المدني لم يكن المرة الأولى لها، ووصفته بأنه من أكثر المخرجين إبداعا وأنه يملك الكثير من الأدوات التي تجعل الممثل يشعر بارتياح شديد خلال العمل معه.

 

 

سليمان عيد الفنان سليمان عيد الليلة كبيرة مسلسل الليلة كبيرة

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