وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد حماس من عملية استهداف إسرائيلية بالدوحة
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

تحرير 201 محضر تصاريح عمل أجانب بغرامات تصل إلى 20 مليون جنيه

وزير العمل
وزير العمل

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء "مُفتشي العمل"، تنظيم حملات توعوية مكثفة ، وعلى مراحل، خلال الفترة المُقبلة، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم غدٍ الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر،على تراخيص عمل الأجانب، موضحًا تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون ، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه ، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم.

 جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جبران، في ديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.

وأكد "الوزير" على أهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ،والعمل على تعزيز العلاقة بينهم .. وأوضح أن "الوزارة" نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" خاصة تطبيق الحد الادنى للاجور ،وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، غيرها .

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الاجانب حتي لا تتعرض للغرامات، حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب.

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل الناجتس
