كأنك خسيتي .. ألوان تناسب الفتاة السمينة

عندما نتطرق إلى الألوان التي تعزز إظهار رشاقتنا بشكل أكبر، يأتي على الفور إلى أذهاننا اللون الأسود، ومع ذلك هناك ألوان أخرى تملك نفس التأثير في التخسيس.

- ألوان فاتحة ذات تأثير للنحافة

هناك طرق مختلفة يمكن أن تساهم في إظهار تأثير نحت الجسم من خلال ارتداء الألوان الفاتحة، والحيلة الذكية هي استخدام الألوان الداكنة في المناطق التي ترغبين في إخفاءها، بينما تستخدمين الألوان الفاتحة في المناطق التي ترغبين في تسليط الضوء عليها.

يمتلك قائمة الألوان التي تحظى بتأثير التنحيف مدى أطول مما نعتقد، وعلى الرغم من أن اللون الأسود يحتل المرتبة الأعلى في هذه القائمة، إلا أن هناك العديد من الألوان الأخرى التي تتمتع بنفس التأثير مثل :

- ألوان غامقة ذات تأثير للنحافة

- اللون البني الفاتح

- اللون الرصاصي الداكن

- اللون الرمادي الذي يميل إلى اللون الأزرق

- اللون بني الداكن

- اللون الأزرق الليلكي الميال للبنفسجي

- اللون الأزرق العميق

- اللون البرتقالي الغامق

- اللون البرغندي وهو اللون البتنجاني

- اللون الأخضر الداكن وهو اللون الزيتي

- اللون البني المحمر

الخدعة الأقل شيوعاً بالرغم من أهميتها الكبيرة في الملابس التي تعمل على تنحيف الجسم هي الملابس المميزة بالخطوط الطولية. تتحلى الملابس المميزة بالخطوط الطولية بقدرتها على إنشاء خدع بصرية تجعل الجسم يبدو نحيفاً بشكل ملحوظ.

باستخدام هذا النمط السحري، ستحصلين على تأثير تنحيف فور ارتدائه. بالإضافة، ستظهرين بطول أكبر مما يعانيه الفتيات ذوات القامة المنخفضة. اختاري قميصًا أو بنطالًا مخططًا عموديًّا، وستشعرين بالفوارق بنفسك.