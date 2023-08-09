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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة التونسية يؤكد أهمية التعاون في القطاع الطبي مع الصين

وزير الصحة التونسية
وزير الصحة التونسية

أكد وزير الصحّة التونسي علي المرابط، أهمية التّعاون في القطاع الصحّي مع الصين وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مختلف الاختصاصات الطبّية والصحّية، لافتا إلى أهمّية تعزيز التّعاون في قطاعات التكنولوجيات الطبّية الحديثة والصّناعات الدوائيّة خدمة للمنظومات الصحّية.
جاء ذلك خلال إشراف وزير الصحّة التونسي علي المرابط، مساء  أمس الثلاثاء بالعاصمة رفقة نائب وزير الصحّة الصّيني لي إيشاو على فعاليات الاحتفال بخمسينيّة إيفاد أوّل بعثة طبّية صينيّة إلى تونس.
من جانبه، أكّد نائب وزير الصحّة الصّيني عزم بلاده مواصلة تنفيذ برامج الشراكة بين الجانبين وإرساء برامج جديدة تهدف لتطوير المهارات في الاختصاصات الطبية الحديثة.
يذكر أنّ جمهوريّة الصّين الشعبية أرسلت أوّل بعثة طبّية إلى تونس سنة 1973 شارك فيها أطبّاء في عدد من الإختصاصات قدّموا خلالها خدمات صحّية وعلاجيّة وأجروا تدخّلات جراحيّة بالمستشفيات التونسيّة.

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