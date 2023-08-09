عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط صاحب مخبز استولى على 13 جوال دقيق بلدى مدعم في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز  بكفرالزيات، استولى على 13 أجوالة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بكفرالزيات، من ضبط صاحب مخبز استولى على 13 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

txt

شاهد ..محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الغربية الرقابة التموينية الرصف والتطوير التموينية الحصص النيابة العامة المخصصة بمحافظة الغربية تحرير محضر تحقيق أرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

موضوعات متعلقة

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً

حبس وغرامة.. عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

أثناء تنظيفها أمام المنزل.. زاحف وطائر مفترسان يهجمان على عجوز أمريكية.. فيديو

فيديو

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ