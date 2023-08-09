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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

صدى البلد

قال الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،انه لم تثبت أي دراسات عن وجود أضرار عند تناول البيض المسلوق قبل النوم ، بل يُنصح بتناوله كوجبة خفيفة قبل النوم لتمنح الشعور بالشبع .
 

وهناك بعض الحالات التي يجب أن تمتنع عن تناوله بكثرة وهم :

 

الأشخاص المصابون بحصوات في المرارة.

 

الأشخاص الذين يعانون من كسل بوظيفة الكبد.

 

المصابون بحساسية في الصدر والأشخاص الذين يتحسسون عند أكلالبيض.

 

الأشخاص الذين يعانون من الربو.

 

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في مستوى الكولسترول.

 

الأشخاص المصابون بجفاف بالدماغ أو شرايين القلب.

 

الأشخاص الذين يعانون من التهابات بالكلى.

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