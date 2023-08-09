تموين الشرقية: مصادرة 1000 لتر سولار داخل أحد محطات الوقود المخالفة ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين من المرور علي محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محضر رقم ١٣٦٩٧ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحيه شبرا النخله - بلبيس لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ علي ١٠٠٠ لتر سولار.

كما تم تحريرمحضر رقم (٥٠٠٧) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية سعدون - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحريرمحضر رقم (٥٠٠٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع وتحريرمحضر رقم (٥٠١٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.