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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد شوارع منطقة القومية وحي المستشارين بمدينة الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة القومية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.

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توجه محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين والتقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على آرائهم نحو أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة واستمع لمشكلاتهم موجهاً رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لبحث إمكانية فتح محاور مرورية جديدة بالمنطقة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام بها وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

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