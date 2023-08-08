بيطري الشرقية ينظم ورشة عمل بعنوان "الإنذار المبكر والترصد والسيطرة على الأمراض"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للوقاية من الأمراض من خلال رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتطوير مستوى الأداء للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان "الإنذار المبكر والترصد والسيطرة علي الأمراض الحيوانية والداجنة الوبائية والمشتركة" بديوان عام المديرية وذلك بحضور الدكتور خالد فوزي مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة والدكتور فتحي عبد العال مدير عام الإدارة العامة للوقاية بالمديرية ومديري الإدارات الداخلية وأطباء قسم الابيدميولوجي بجميع الإدارات الخارجية و عدد من العاملين بمديريتى الصحة و الزراعة.

وقامت الدكتورة ماجدة محمد عاطف "مسئول الابيدميولوجي بالمديرية" بإلقاء محاضرة عن أهمية الترصد الوبائي والانذار المبكر للأمراض والاوبئة للمساعدة في الإحتواء المسبق والاستجابة السريعة لمكافحة الأمراض الوبائية ووضع التدابير المطلوبة لمنع انتشار المرض أو إصابة الإنسان في حالة الأمراض المشتركة ( انفلونزا الطيور - البروسيلا الدرن .. ) ويتم ذلك من خلال المراقبة الوبائية والتحري والإستجابة السريعة والتشخيص المعملي.

كما تحدثت الدكتورة رحاب فاضل مسئول الكاهو بالمديرية عن أهمية عمل فريق الكاهو في رصد البؤر المرضية للأمراض العابرة للحدود بالقرى وتجميع معلومات وبائية عن القرى ) كثافة الحيوانات بأنواعها المختلفة - نظم التربية - عوامل الخطر وتوعية المربين من خلال المقابلات الجماعية بأهمية الذبح الآمن.

أكد مدير المديرية علي أهمية دور أطباء الابيدميولوجي والكاهو في جمع المعلومات المطلوبة لعمل ترصد مبني على أساس علمي لتحديد الإجراءات التي لها الأولوية في التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية وتحديد معدل الإصابة وأسباب وعوامل الخطر و وضع الإستراتيجية المطلوبة لمكافحة المرض وتحديد أفضل الطرق للوقاية والعلاج حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة انتاجيتها وتوفير غذاء أمن وصحي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.