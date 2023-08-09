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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«إيريس» ينذر بالخطر.. متحور جديد يثير الذعر في أمريكا

كورونا مصدر قلق عالمي
كورونا مصدر قلق عالمي

يثير تزايد حالات حديثة لمتغير جديد لفيروس كورونا يدعى،  EG.5، قلقًا لدى الكثيرين، حيث يمثل الآن أكبر نسبة من إصابات  كوفيد  في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

على مدار  أسبوعين، شكل المتحور EG.5 - الذي أطلق عليه بعض خبراء الصحة اسم "إيريس" - ما يقدر بنحو 17.3% من الحالات الجديدة على مستوى أمريكا.


يعد هذا ارتفاع أقل بقليل من 12% خلال فترة الأسبوعين السابقين، وأقل من 1% في أواخر مايو.

على الصعيد العالمي، شكلت حالات المتغير 11.6%  من الحالات الأسبوعية في منتصف يوليو ، ارتفاعًا من 6.2% قبل أربعة أسابيع ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


ومع ذلك، قال ثلاثة خبراء إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن EG.5 مسؤول عن ارتفاع حالات العلاج في المستشفيات.

يواصل فيروس كورونا الانتشار. عالميا، تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.


يعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم.

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