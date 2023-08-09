في منتصف الليل.. مصرع شابين في حادث سير غربي الإسكندرية

شهد الطريق الدولي تجاه الكيلو ٢١ غربي محافظة الإسكندرية، حادث سير مروع عندما اصطدمت سيارة مسرعة بشابين مما أدى إلى مصرعهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير إخطارا من شرطة النجدة منتصف ليل الأربعاء، حول وقوع حادث سير بمنطقة الكيلو ٢١ غربي المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات النجدة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وجود حادث سير، ووفاة شابين هما محمود عبداللطيب ومروان إيهاب جابر، وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.