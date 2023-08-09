عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم ملتقى توظيف في الإسكندرية لتوفير 52 فرصة لذوي الهمم

صدى البلد


تنظم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمقرها  ملتقى لتشغيل ذوي الهمم ، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة ، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة،بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛ ان  تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت ، ودريم للأغذية ، وفندق هيلتون ، و روبيكس للبلاستيك ،و العلمين باك ، وبيرفكس للالكترونيات ، ونايل لينين جروب ، وذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة ، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .

وقال وكيل المديرية: إنع سيت عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيداً لإختيار الشباب وفقاً لمتطلبات كل شركة ، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018  من خلال لجنة مشكلة من المديرية ، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم.

f01fd8d6-b2ab-4316-95d6-9c9609d423d1
f01fd8d6-b2ab-4316-95d6-9c9609d423d1
8b9ae854-3563-4ec0-bf81-d38d9149f464
8b9ae854-3563-4ec0-bf81-d38d9149f464
17aa17eb-624e-4ec7-b849-def2a2fdbcd2
17aa17eb-624e-4ec7-b849-def2a2fdbcd2
20c5905f-be44-4336-8a8e-0a50ca7bdd10
20c5905f-be44-4336-8a8e-0a50ca7bdd10
597093fa-25f3-42e6-8818-ecfe2fa3e99b
597093fa-25f3-42e6-8818-ecfe2fa3e99b
8b9ae854-3563-4ec0-bf81-d38d9149f464
8b9ae854-3563-4ec0-bf81-d38d9149f464
f01fd8d6-b2ab-4316-95d6-9c9609d423d1
f01fd8d6-b2ab-4316-95d6-9c9609d423d1
17aa17eb-624e-4ec7-b849-def2a2fdbcd2
17aa17eb-624e-4ec7-b849-def2a2fdbcd2
df145be2-7f1d-408e-8ad3-e180fca81a71
df145be2-7f1d-408e-8ad3-e180fca81a71
597093fa-25f3-42e6-8818-ecfe2fa3e99b
597093fa-25f3-42e6-8818-ecfe2fa3e99b
ae8bdc35-3808-4d53-b5d8-0188a76549c0
ae8bdc35-3808-4d53-b5d8-0188a76549c0

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل .. إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

تقنيات حساسة أمنيا.. الولايات المتحدة تقييد استثمارات الصين في 6 قطاعات |تفاصيل

تصعيد خطير.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

وصل إلى 33 شخصا.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ