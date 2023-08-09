تنظيم ملتقى توظيف في الإسكندرية لتوفير 52 فرصة لذوي الهمم



تنظم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمقرها ملتقى لتشغيل ذوي الهمم ، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة ، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة،بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛ ان تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت ، ودريم للأغذية ، وفندق هيلتون ، و روبيكس للبلاستيك ،و العلمين باك ، وبيرفكس للالكترونيات ، ونايل لينين جروب ، وذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة ، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .

وقال وكيل المديرية: إنع سيت عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيداً لإختيار الشباب وفقاً لمتطلبات كل شركة ، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من المديرية ، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم.

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