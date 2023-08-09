بدون رمز أو Face ID.. إزاي تفك قفل آيفون لو نسيت الباسوورد

إذا نسيت رمز مرور آيفون iPhone الخاص بك، فسيصبح جهازك مغلقا ولن تتمكن من الوصول إلى جميع بياناتك الشخصية المحفوظة عليه، وبشكل خاص لن تتمكن من فتح هاتف آيفون إذا لم تقم بتمكين ميزة معرف الوجه Face ID، أففي هذه الحالة سوف يطلب منك نظام iPhone استخدام معرف الوجه بدلا من رمز المرور، إذن كيف تفتح جهاز آيفون الخاص بك بدون رمز مرور ومعرف الوجه؟ سنقدم في هذه المقالة طريقتين لفتح هاتف آيفون بدون رمز مرور ومعرف الوجه.

طرق فتح آيفون بدون رمز مرور ومعرف الوجه

هل يمكنك فتح قفل آيفون بدون رمز مرور أو معرف وجه؟، نعم تستطيع، كل ما عليك القيام به هو مسح أو إعادة تعيين جهاز آيفون الخاص بك لمسح كل المحتوى والإعدادات، بما في ذلك رمز المرور ومعرف الوجه، ولحسن الحظ توجد طريقتين لفتح قفل آيفون يمكنك استخدام أحداهما، وهي كالتالي:

الطريقة الأولى: فتح قفل آيفون باستخدام iSumsoft:

iSumsoft iPhone Passcode Refixer هي الطريقة الأولى الموصى بها لفتح آيفون بدون رمز مرور أو معرف الوجه، هذا برنامج متخصص مصمم لإلغاء قفل أجهزة آيفون المقفلة أو المعطلة بأمان وبسرعة دون الحاجة إلى iTunes أو Apple ID.

كل ما عليك فعله هو تثبيت برنامج iSumsoft iPhone Passcode Refixer على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز، ثم اتبع الخطوات أدناه لإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك بدون رمز مرور أو Face ID.

1. افتح iSumsoft iPhone Passcode Refixer وحدد خيار فتح قفل الشاشة على صفحته الرئيسية.

2. تصف الصفحة التالية المشكلات التي يمكن أن يحلها هذا الخيار. انقر فوق ابدأ لتأكيد رغبتك في استخدام هذا الخيار لإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك.

3. سيُطلب منك بعد ذلك توصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر، تأكد من توصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل USB، ثم انقر فوق التالي، سيكتشف البرنامج جهاز آيفون الخاص بك تلقائيًا.

4. انقر فوق "تنزيل" لبدء تنزيل أحدث البرامج الثابتة المطلوبة لإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك، ثم انتظر بضع دقائق حتى ينتهي التنزيل.

5. عند الانتهاء من تنزيل البرنامج الثابت، سيظهر زر إلغاء القفل، عند النقر فوق الزر Unlock، سيبدأ البرنامج على الفور في فتح قفل آيفون الخاص بك بدون رمز مرور أو Face ID.

6. انتظر بضع دقائق، وعندما ترى رسالة "تم إلغاء قفل الشاشة بنجاح"، فهذا يعني أن جهاز آيفون الخاص بك قد تم إلغاء قفله.

الطريقة الثانية: افتح قفل آيفون باستخدام iTunes أو أداة Finder:

هناك طريقة أخرى شائعة لإلغاء قفل آيفون بدون رمز مرور أو Face ID وهي استعادته إلى إعدادات المصنع باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوزأو Finder على جهاز Mac.

الخطوة الأولى: قم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل USB، ثم فرض إعادة تشغيله للدخول في وضع الاسترداد، إذا لم تكن متأكدا من كيفية فرض إعادة تشغيل جهاز آيفون في وضع الاسترداد، فاتبع الخطوات التالية.

الخطوة الثانية: افتح iTunes على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز أو Finder على جهاز Mac، حسب النظام الأساسي الذي تستخدمه، سيتعرف iTunes أو Finder تلقائيا على جهاز آيفون الخاص بك ويعرض مربع حوار به خيارات التحديث والاستعادة.

الخطوة الثالثة: حدد خيار الاستعادة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. سيقوم iTunes بعد ذلك باستعادة جهاز آيفون الخاص بك إلى إعدادات المصنع وإلغاء قفله.