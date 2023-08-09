عملية خاصة للأمن الروسي.. اعتقال جاسوس المخابرات الأوكرانية

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية، بأن قوات الأمن الروسية، اعتقلت رجلاً بتهمة تخريب خط أنابيب غاز في شبه جزيرة القرم بأمر من المخابرات الأوكرانية.

ونقلت عن مكتب الأمن الفيدرالي قوله إن المواطن الروسي ، المولود في عام 1980 "قدم اعترافات بشأن التعاون مع المخابرات المعادية المعروفة باسم الخدمات الخاصة لأوكرانيا لإعداد وارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من جانب واحد في عام 2014.



من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمام كلية وزارة الدفاع اليوم الأربعاء ، إن روسيا ستعزز قواتها على حدودها الغربية ، بحسب الوزارة.

وذكر شويجو، إن بولندا العضو في الناتو أعلنت بالفعل عن خطط لتعزيز جيشها ، وتوقع نشر قوات وأسلحة كبيرة من الناتو في فنلندا ، التي انضمت إلى التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة.