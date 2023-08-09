خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. مستقبل التعليم قبل الجامعي بمصر

التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، كانت خلاصة المنقاشات الجادة والمثمرة للجلسة التخصصية المغلقة التي انطلقت أمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان “التعليم قبل الجامعي”، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني ومتبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب.

ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي.

كما استعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الحضور ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

ودارت المنقاشات حول كيفية تدشين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ وعدد أيام الدراسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.