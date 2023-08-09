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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع مصر.. سفير أنقرة بالقاهرة يلتقي نائب الرئيس التركي

صدى البلد

أقام السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ،اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر السفراء الأتراك بأنقرة الرابع عشر اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز.

وناقش الجانبان موضوعات حول العلاقات الأقتصادية مع مصر ومسار التعاون الثنائي بين البلدين.

وكتب صالح موطلو شن، على صفحته الرسمية على منصة "أكس" المعروفة سابقاً ب"تويتر" : “أثناء زيارتي لأنقرة بمناسبة مشاركتي بمؤتمر السفراء، قمت بزيارة للسيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية وقد أطلع على مسار تطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا أثناء لقائنا”.

وصرح السفير التركي لدى القاهرة موطلو شن في وقت سابق لـ "صدى البلد" أن حجم التجارة بين البلدين وصل في عام 2022 وصل إلى 10 مليار دولار وذلك يشمل أيضاً الغاز الطبيعي المسال وأشار أن هذا الرقم سيصل إلى الضعف خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك رداً على سؤاله حول مدى التعاون الذي ممكن يتطور فيه مصر وتركيا.

وأفاد موطلو شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن التعاونات الأخيرة ساهمت في تطبيع السياسات والعلاقات بين البلدين وساهمت في تعزيز وتشجيع مجال الأعمال في القطاع الخاص على  توثيق سياقها أكثر مع مصر.

كما صرح السفير التركي لدى القاهرة موطلو شن لـ "صدى البلد" بأن كل من مصر وتركيا يحظوا بالتعاون في العديد من المجالات والتعاون المستمر بين البلدين مبني على الثقة المتبادلة ‏والاحترام وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎
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وأوضح السفير التركي لدى القاهرة لـ "صدى البلد"، أن القرارات الأخيرة تخلق فرص جديدة وتفتح أفق جديدة للأستثمار في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد كل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين‎.‎

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