نجل شكوكو يكشف حقيقة خلاف والده مع يوسف وهبي

أكد حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، أن والده لم يكن لديه أي مشاكل مع أي فنان من الوسط الفني، مضيفا أنه كان ملتزم في مواعيده بشكل كبير.

وأضاف "شكوكو"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten TV"، أنه كان محبا و محبوب من جميع الفنانين، مؤكدا على عدم حدوث أي مشاكل بينه وبين الفنان "يوسف وهبي"، معقبا: "دي شائعات لأن يوسف وهبي له مكانة و شكوكو بمكان أخر و لا أظن أنهما اجتمعا سويا بعمل فني مشترك".

وأوضح "شكوكو"، أن الالتزام بالمواعيد كان في المقام الأول لدي والده، مضيفا أنه لم يستقبل أبدا أي فنان داخل منزله و كان يقوم بجميع المقابلات خارج المنزل، و تم تطبيق هذه القاعدة على أولاده أيضا.

شكوكو من أطيب القلوب

وتابع، أن شكوكو كان من أطيب القلوب، و كان يحترم القواعد التي يضعها داخل منزله و يقوم بتطبيقها، و كان يرث عادات و تقاليد عن جدوده و يقوم بتطبيقها على منزله و أولاده.