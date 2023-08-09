عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل شكوكو يكشف حقيقة خلاف والده مع يوسف وهبي

ارشيفية
ارشيفية

أكد حمادة شكوكو، نجل الفنان الراحل محمود شكوكو، أن والده لم يكن لديه أي مشاكل مع أي فنان من الوسط الفني، مضيفا أنه كان ملتزم في مواعيده بشكل كبير.

وأضاف "شكوكو"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten TV"، أنه كان محبا و محبوب من جميع الفنانين، مؤكدا على عدم حدوث أي مشاكل بينه وبين الفنان "يوسف وهبي"، معقبا: "دي شائعات لأن يوسف وهبي له مكانة و شكوكو بمكان أخر و لا أظن أنهما اجتمعا سويا بعمل فني مشترك".

وأوضح "شكوكو"، أن الالتزام بالمواعيد كان في المقام الأول لدي والده، مضيفا أنه لم يستقبل أبدا أي فنان داخل منزله و كان يقوم بجميع المقابلات خارج المنزل، و تم تطبيق هذه القاعدة على أولاده أيضا.

شكوكو من أطيب القلوب 

وتابع، أن شكوكو كان من أطيب القلوب، و كان يحترم القواعد التي يضعها داخل منزله و يقوم بتطبيقها، و كان يرث عادات و تقاليد عن جدوده و يقوم بتطبيقها على منزله و أولاده.

شكوكو يوسف وهبي خلاف شكوكو و يوسف وهبي فنان عادات و تقاليد حمادة شكوكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

ترشيحاتنا

قرار عاجل بموعد محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل داخل حفرة بعيادته

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

سيارات فاخرة موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تضرر 15 ألف طن من الحبوب.. تركيا تعلن أول وفاة جراء انفجار ميناء ديرينجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ