تأهباً لإعصار خانون.. إجراء عاجل من اليابان وكوريا الجنوبية بشأن الرحلات الجوية

أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات، يوم الأربعاء، حيث ضربت الأمطار الغزيرة من إعصار خانون المناطق الجنوبية من اليابان وكوريا الجنوبية ، في الوقت الذي اقتربت فيه عاصفة أخرى من الشرق لتهدد طوكيو قبل ذروة موسم العطلة الصيفية في اليابان.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إن إعصار خانون سيصل إلى اليابسة في مدينة تونغ يونغ الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية غداً يوم الخميس، قبل تعقب شبه الجزيرة الكورية، بحسب وكالة أنباء رويترز الإخبارية.



وتسبب إعصار خانون في هطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية من اليابان مع استمراره في التوجه نحو كوريا الجنوبية حيث قد يصل إلى اليابسة يوم الخميس.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء إن صناعات مثل مصانع النسيج هناك تعمل لتقليل الأضرار المحتملة من الأعاصير والأمطار الغزيرة.

وتقع العاصفة حاليًا في البحر جنوب كيوشو ، الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب اليابان على بعد حوالي 860 كيلومترًا (530 ميلًا) من طوكيو ، بعد أن أحدثت دمارًا في منطقة أوكيناوا الجنوبية الغربية، وتحافظ على قوتها وتتحرك بسرعة بطيئة غير معتادة تبلغ 10 كم / ساعة (6 أميال في الساعة) ، مما يعني أن الرياح والأمطار ستستمر لفترة أطول.

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مناطق كيوشو غمرت بالفعل بما يعادل شهر كامل من الأمطار في الأسبوع الماضي.

أصدرت الوكالة تحذيرات من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة إلى أجزاء كثيرة من جنوب وغرب اليابان، مما دفع شركات صناعة السيارات بما في ذلك تويوتا (7203 تي) إلى تعليق بعض الإنتاج.

كما ألغى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضوره حفل يوم الأربعاء لإحياء ذكرى القصف الذري على ناجازاكي في كيوشو.

وعلقت شركة "ويست جابان ريل واي" اليابانية المشغلة للسكك الحديدية بعض خدمات القطارات السريعة في كيوشو ، في حين تم إلغاء مباراة بيسبول كانت مقررة هناك.

وقالت وزارة الداخلية إن كوريا الجنوبية أصدرت أعلى حالة تأهب في الوقت الذي أجبرت فيه خانون على إلغاء ما يقرب من 80 رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق البحرية والطرق.

وقام المسؤولون بإجلاء أكثر من 30 ألف كشاف أمس الثلاثاء، من موقع معسكرهم في الجنوب الغربي قبل الإعصار ، وهو أحدث عقبة تضرب المخيم الكشفي العالمي.

أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السلطات بمنع أي أضرار أخرى خاصة في المناطق التي ضربتها الأمطار الغزيرة الشهر الماضي.

وقالت وكالة جي إم إيه إن عاصفة أخرى ، هي لان ، تشكلت في المحيط الهادي جنوب اليابان ومن المتوقع أن تشتد مع توجهها شمالًا ، وربما تؤثر على طوكيو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتصل العاصفتان في بداية ذروة موسم العطلة الصيفية في اليابان عندما يغادر الكثير من الناس المدن الكبرى إلى مسقط رأس أجدادهم.