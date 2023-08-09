رسميًا.. اندريس انيستا ينضم إلى نادي الإمارات الإماراتي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إنضمام اندريس انيستا إلي نادي الامارات الاماراتي رسمياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "

وكتب شوبير:"رسميًا - اندريس انيستا ينضم إلي نادي الامارات الاماراتي".

ويذكر أنه قد كشف الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، يشبه مروان عطية بنجم إسبانيا إندريس إنيستا، ويطالب الإدارة البيضاء بالتعاقد معه.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،فيريرا مهتم بالتدريبات الفردية للاعبين ومهارة لاعب على لاعب، لأنها تظهر إمكانيات اللاعبين سواء السرعة أو القوة أو الذكاء.

وأضاف شبانة، فيريرا طلب من مسئولي ناديه من قبل عدم الانتظار لنهاية الموسم على صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري السابق والذي انضم للنادي الأهلي.