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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«صحة الشيوخ»: صندوق تحيا مصر شريك أساسي للدولة لتحقيق التنمية الشاملة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط صندوق تحيا مصر، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن صندوق تحيا مصر استكمالا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان وصول المساعدات التنموية والاجتماعية إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن صندوق تحيا مصر نجح في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، على أن صندوق تحيا مصر شريك أساسي للدولة في تحقيق الرؤية التنموية في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين دور الحياة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن المواطن المصرى أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق والتى تضم الرعاية الصحية حيث مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال وأيضا برنامج التنمية العمرانية حيث تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة مثل بشائر الخير والأسمرات وأيضا برنامج الدعم الإجتماعى حيث حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بدون غارمات وغارمين.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

صندوق تحيا مصر السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب الدكتور علي مهران مجلس الشيوخ الشيوخ

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