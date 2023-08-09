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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمح مقابل السماد.. رومانيا تجهز لصفقة تبادلية كبرى مع مصر

القمح
القمح

كشف  ألكسندر ديجيانسكي، مستشار وزير الزراعة الروماني، عن إعداد شركة Casa de Comert Unirea، المملوكة للدولة، لصفقة مع مصر لتصدير الحبوب مقابل الأسمدة.

وباعت رومانيا القمح إلى مصر الأسبوع الماضي، وتم إبرام عقد إنتاج 60.000 طن من الحبوب من خلال التاجر Viterra.

وقال المسؤول الروماني وفق وسائل إعلام أن رومانيا ستبيع الحبوب لمصر قريبًا من خلال شركة كاسا دي كوميرو أونيريا، وهي شركة أنشأتها وزارة الزراعة.

وأعلن أنه سيكون هناك تغيير كبير فيما يتعلق بتشغيل وواجبات اليونيريا في العلاقة مع المنتجين الزراعيين.

وأضاف: "أحد أهم القرارات بالنسبة للمزارعين الرومانيين اتخذته وزارة الزراعة وسيكون له تأثير مباشر على سعر بيع الحبوب، على التوالي شراء الأسمدة الكيماوية".

وأوضح أن وزارة الزراعة ستتفاوض قريبًا من خلال الغرفة التجارية في يونيريا مباشرة مع الدولة المصرية لبيع الحبوب وشراء الأسمدة الكيماوية على التوالي.

الأسمدة الكيماوية تصدير الحبوب

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