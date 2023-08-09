عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تستأنف العمليات في مخيم عين الحلوة

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث اللاجئين الأونروا استئناف العمليات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد أسبوع من توقفها جراء الاشتباكات المسلحة.
   
وأوضحت أنه لم تمض ساعات على دعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان النازحين الفلسطينيين الذين هُجّروا قصراً من منازلهم جراء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين حركة فتح والمسلحين في مخيم عين الحلوة حتى بدأت وكالة غوث اللاجئين الانروا إعادة النازحين من المدارس التي لجأوا إليها، في وقت سجل فيه عودة الكثير من العائلات التي نزحت إلى ذويها وأقاربها وأصدقائها في صيدا ومنطقتها.

وبحسب إذاعة النور اللبنانية ؛ فقد نشطت الحركة في كثير من أحياء المخيم باستثناء منطقتيّ الطوارىء والشارع الفوقاني، إذ بقيت خجولة مع استمرار إقفال الطرقات المؤدية اليها، بينما فتح الجيش اللبناني كل الطرقات المؤدية الى المخيم أمام حركة السيارات بعدما كانت محصورة بالمشاة.

وتفقدت العائلات الفلسطينية ممتلكاتها من المنازل والمحال التجارية والسيارات، وتبين أن الأضرار كبيرة وخاصة في مناطق التعمير والطوارىء والصفصاف وعكبرة في الشارع الفوقاني، ناهيك عن حي حطين.

 

الجيش اللبناني: لن ننفذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

الاونروا الاشتباكات المسلحة الفلسطينيين لبنان مخيم عين الحلوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

دخل في الغميق.. ناقد رياضي: فتوح يرغب في فسخ تعاقده مع الزمالك

موضوعات متعلقة

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

تجدد الاشتباكات العنيفة بمخيم "عين الحلوة" في لبنان

ترشيحاتنا

استشاري متخصص : لا إرادة سياسية للدول الكبرى في حماية المناخ

اوعى تنام جعان .. مرض خطير يهدّد حياتك | انتبه

هل يلتقي بايدن بـ نتنياهو قريبًا.. البيت الأبيض يكشف الأمر

حالة حرجة على وشك الموت.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي

100 مليون دولار سنويا.. نهضة الدولة بمشروعات المترو والقطارات خلال الآونة الأخيرة

تعليق ضاحي خلفان على ظهور محمد بن زايد بين الناس في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ