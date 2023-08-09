الأونروا تستأنف العمليات في مخيم عين الحلوة

أعلنت وكالة غوث اللاجئين الأونروا استئناف العمليات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد أسبوع من توقفها جراء الاشتباكات المسلحة.



وأوضحت أنه لم تمض ساعات على دعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان النازحين الفلسطينيين الذين هُجّروا قصراً من منازلهم جراء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين حركة فتح والمسلحين في مخيم عين الحلوة حتى بدأت وكالة غوث اللاجئين الانروا إعادة النازحين من المدارس التي لجأوا إليها، في وقت سجل فيه عودة الكثير من العائلات التي نزحت إلى ذويها وأقاربها وأصدقائها في صيدا ومنطقتها.

وبحسب إذاعة النور اللبنانية ؛ فقد نشطت الحركة في كثير من أحياء المخيم باستثناء منطقتيّ الطوارىء والشارع الفوقاني، إذ بقيت خجولة مع استمرار إقفال الطرقات المؤدية اليها، بينما فتح الجيش اللبناني كل الطرقات المؤدية الى المخيم أمام حركة السيارات بعدما كانت محصورة بالمشاة.

وتفقدت العائلات الفلسطينية ممتلكاتها من المنازل والمحال التجارية والسيارات، وتبين أن الأضرار كبيرة وخاصة في مناطق التعمير والطوارىء والصفصاف وعكبرة في الشارع الفوقاني، ناهيك عن حي حطين.



