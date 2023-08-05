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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

لبنان - علم
لبنان - علم

أفادت إذاعة النور اللبنانية بأن الأوضاع في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وتحديدا في صيدا ينعم بالهدوء والاستقرار حتي الآن.

ومن جانبه نفي المكتب الاعلامي لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من كلام لأمين سر الحركة فتحي ابو العردات مفاده بأن الحركة تطلب تسليم القتلة الارهابيين للعدالة اللبنانية، وإلا فأن الخيار العسكري مطروح.

وشدد المكتب الاعلامي على تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل على توفير الاجواء المناسبة لعودة العائلات التي نزحت منه.

وجهت  السفارة الألمانية نداءا عاجلا الي رعاياها في ‫لبنان بضرورة  الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.


وكانت السفارة الكويتية لدى لبنان، في وقت سابق، قد أصدرت بيانًا عاجلاً حذرت فيه مواطنيها في لبنان من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك بعدما تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبيَّ لبنان، بعد هدوءٍ نسبي شهِدته الساعاتُ الماضية عقب، توصُّلِ مسؤولين لبنانيين ومُمثلين عن الفصائل الفلسطينية لاتفاق هدنة في المخيم.


وقالت السفارة في بيانها: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

فيما أصدرت السفارة السعودية في لبنان في وقت سابق  تحذيرًا مماثلاً، ، قالت فيه: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

 

يُذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كان قد أجرى، الخميس، محادثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، ووصف الاقتتال في مخيم عين الحلوة بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة بلاده".

واعتبر ميقاتي أنه "من غير المقبول ولا المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ للاقتتال الدموي". وأضاف أن القوى الأمنية اللبنانية ستقوم بالدور المطلوب منها لضبط الأمن.
 

لبنان.. إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

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