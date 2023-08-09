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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة ملاطية التركية.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في منطقة إيشيليورت في الساعة 20.01 بالتوقيت المحلي .

 

وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 12.1 كيلومترًا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية ز

لزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

ملاطية زلزال تركيا

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