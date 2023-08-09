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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يكرم الطلبة والمعلمين المتميزين

تكريم المتميزين بتعليم
تكريم المتميزين بتعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أبناء ومعلمى الجيزة المتميزين فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية.

وذلك تحت رعاية سمية الخطيب وكيل المديرية، وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية ووحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بقيادة الدكتورة ماجدة مصطفى.

حيث تم تكريم كلا من:

رؤساء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالإدارات التعليمية، كما تم تكريم منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية الدكتورة زينب حمدي.


وكذلك تكريم  الطلاب المشاركين  فى مبادرة أبناء الجيزة يطورون مدينتهم، وتكريم المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وهانى العربي، ومحمد مصطفى، وأسامة محمود من أكاديمية الفنون.
كما تم تكريم فريق نادى مناظرات المديرية
بقيادة الدكتورة زينب حمدي، والدكتور رامى بهجت، ووليد شكرى منسق مدرسة الجيزة الثانوية بنات، ومروة أحمد.
كما تم تكريم إدارات 
جنوب الجيزة التعليمة، العمرانية، الوراق، الصف، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الشيخ زايد، الدقى، العجوزة، الهرم، ابو النمرس، العياط، واطفيح.

وكانت التكريمات بناء على المبادرات التى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وكذلك المبادرات التى شارك فيها أبناء تعليم الجيزة وهى  كالتالى :

أولا : مبادرات أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهى :

1- مبادرة ( نادى المناظرات ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة 
2-مبادرة ( دوى باختلاف ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة 
3-مبادرة ( قادرون مبدعون ) الخاصة أيضا بمديرية التربية والتعليم بالجيزة
4-مبادرة ( التربية الإيجابية ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة
5-مبادرة ( مدارس بلا تدخين ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة
6-مبادرة ( مخاطر الألعاب الإلكترونية ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة
7-مبادرة ( احنا فاهمينك ) الخاصة بلغة الإشارة

ثانيا : مبادرات شاركت فيها مديرية التربية والتعليم بالجيزة :

1-مبادرة ( دوى ) الخاصة بالمجلس القومى للمرأة
2- مبادرة ( تمكين الفتيات ) الخاصة أيضا بالمجلس القومى بالمرأة 
3- مبادرة ( قادرون مختلفون ) الخاصة بوزارة الثقافة 
4- مبادرة ( تمكين الطفل ) الخاصة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة 
5- مبادرة ( معا ... نبدع ) الخاصة أكاديمية الفنون 
6- مبادرة ( اكتشف نفسك ) الخاصة بجمعية تكاتف 
7- مبادرة ( نادى المبدع الصغير ) الخاصة بمؤسسة وطن فى القلب 
8- مبادرة ( هنفهم ولادنا صح ) الخاصة بنادى الأمهات.

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