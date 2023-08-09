الغرفة التجارية: 100 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن غالبية الشركات التركية العاملة في مصر تصدر مستلزمات الإنتاج إلى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بشكل أكبر .

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 100 مليون دولار استثمارات تركية جديدة في مصر وسيتم رفع التبادل التجاري إلي 15 مليار دولار.

ولفت إلي أنه سيكون هناك زيادة في عدد الشركات التركية بمصر، موضحا أن تركيا ثاني دولة في العالم تتوافر بها عقود مقاولات كبيرة، وقناة السويس مرشحة لتكون مركزا من أجل أن تقوم تركيا بالنقل البري العابر من خلالها.