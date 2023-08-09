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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص و8 في عداد المفقودين .. إعلان عاجل من روسيا

صدى البلد

أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصا وثمانية مفقودون وإصابة 60 جراء انفجار وقع يوم الأربعاء في موقع مصنع للبصريات والالكترونيات البصرية في بلدة سيرغيف بوساد الروسية على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي موسكو.

وقالت خدمات الطوارئ إن الانفجار وقع في مستودع يحتوي على معدات نارية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية.

وقال أندريه فوروبيوف ، حاكم منطقة موسكو ، إن المبنى استأجرته شركة خاصة ، وأنه تم فتح تحقيق جنائي في الانتهاكات المحتملة لإجراءات السلامة.

وقال إن 38 مبنى سكنيا في المنطقة المحيطة تضررت ، إلى جانب مدرستين ومجمع رياضي ومتجر.

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ نفيها للتقارير المبكرة التي تفيد بأن الانفجار قد يكون ناجما عن هجوم بطائرة بدون طيار ، وقع الكثير منه في موسكو والمنطقة المحيطة بها في الأسابيع والأشهر الأخيرة ، ونسبته روسيا إلى أوكرانيا.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتحققت رويترز من موقعها وتاريخها ، عمودًا ضخمًا من الدخان يتصاعد فوق البلدة.

ينتج مصنع زاجورسك للبصريات والميكانيكية معدات بصرية للتطبيقات الصناعية والرعاية الصحية وكذلك لقوات الأمن الروسية.

وذكرت تاس أن عملية إنقاذ كبرى جارية يشارك فيها أكثر من 150 شخصًا ، نقلاً عن وزارة الطوارئ قولها إنها أرسلت وحدتيها الرائدتين 'تسينتروسباس' و 'ليدر' إلى موقع الانفجار.

ونقلت الوكالات الروسية عن السلطات المحلية قولها إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

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