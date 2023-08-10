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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنا إنسان بسيط.. أبرز تصريحات رياض الخولي بندوة تكريمه بمهرجان المسرح المصري

صدى البلد

محمد رياض عن رياض الخولي : فنان من طراز خاص 

ياسر صادق عن رياض الخولي : قيصر بلا إدعاء 

أقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 ، ندوة تكريم الفنان الكبير رياض الخولي ، وأدار الندوة الناقد الفني محمد الروبي ، وبمشاركة مؤلف الكتاب الناقد باسم صادق ، وبحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق . 

وقال الناقد الفني محمد الروبي : هناك فنان موهوب وهناك فنان موهوب مهموم ، ورياض الخولي فنان صاحب قضية وصاحب موقف وصاحب رؤية لما يحدث في وطنه  ، هذا الهم هو الذي يؤثر علي اختياراته ، مسيرة رياض الخولي يكفيه فخراً  عدم وجود عمل يخجل منه . 

ومن جانبه قال الناقد باسم صادق مؤلف كتاب رياض الخولي : كان هناك قضية أود طرحها في الكتاب وهي شكل الحركة المسرحية من خلال مشوار رياض الخولي ، وكان هذا  هم يشغلني طيلة  الوقت ، فلفت نظري خلال مشواره أن خلال الدراسة الثانوية كان يخرج له  العظيم جلال توفيق ، وقدم في المرحلة الثانوية مسرحية العادلون وزمن الحرية وكانت اعمال قوية أن  تقدم في مدارس ، وكذلك من الأشياء التي شغلتني هو  تحليل أداء رياض الخولي في كل أدواره ، فأداءه طاغي ومؤثر. 

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وعلق الفنان محمد رياض رئيس المهرجان قائلاً: رياض الخولي فنان من طراز خاص ، من الممثلين الذين يتوغلوا داخل الشخصية ، كنت سعيد جداً بشغلي معاه وان الله سبحانه وتعالي أعطاني الحظ أن يتم تكريمه في عهدي وفي دورة الزعيم عادل امام ، وأنا أشكره علي كل ماقدمه للمسرح والفن . 

وقال الفنان ياسر صادق مدير المهرجان : رياض الخولي ابن بلد ، دمعته قريبة ، المتدين القديس الشيخ بلا لحية ، ولكنه لديه قناعة غير عادية وإيمان بالله ، رياض الخولي قيمة كبيرة جدا لديه حب للفقراء ، وحب للزملاء ، له مواقف عظيمة معي وصاحب فضل عظيم علي ، رياض الخولي قيصر بلا ادعاء . 

وخلال كلمته قال الفنان الكبير رياض الخولي : أنا  انسان  بسيط محب للحياة والفن ، وكل فنان منا له مشوار حياة مختلف عن الآخر  ، انا كنت من الناس المتعسرين في اول حياتي ، لكن كان لدي إيمان شديد بدعوة أمي ، التي كانت تدعي لي في كل ركعة ،  وربنا أراد أن يضيء طريقي ليقول لي هذا دعاء أمي . 

وتابع رياض الخولي :  أؤمن  بما أقدمه  ، فالاختيار هو المسئولة ، فالفنان لابد أن يكون مهموم بأي قضية من أي نوع ، وأنا حريص علي تقديم عمل واحد في العام ، وضأرثي لحال بعض الزملاء الذين يعملوا في أكثر من عمل ، فأنا دائماً حريص علي إحترام ذاتي وإحترام الآخر ، فأتذكر في إحدي المرات بندوة قلت أنا أطبق الإسلام دون لحية وجلباب ، فعندما أرفض أعملاً أنا بهذا أتيح الفرصة لزملاء أخريين علي العمل وهذه هي الإشتراكية في الإسلام .

أبرز تصريحات الحركة المسرحية الزعيم عادل امام الفنان ياسر صادق الفنان محمد رياض

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