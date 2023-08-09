تعمّدت ما أردّش | محمد رياض يكشف عن شائعات تخص مهرجان المسرح

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن هناك العديد من الشائعات التي تم تداولها وكتابتها على المهرجان القومي للمسرح وليس لها أي صلة بالواقع.

معقبا: " كل اللي اتكتب غير حقيقي.. وتعمدت عدم الرد".

وأوضح محمد رياض، خلال لقاءه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن قيمة مجموع الجوائز بالمهرجان كانت 550 ألف جنيها، مؤكدا أن الإقبال كان كبير على العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح، و النسبة الأكبر من الحضور كانوا من فئة الشباب.

دور الإعلام تجاه المسرح

وتابع، أن هذه السنة بالتحديد يوجد عروض مسرحية كثيرة جدا، بإنتاج ممتاز بجميع مسارح الدولة، مضيفا ان المسرح يقدم خدمة ثقافية ووعي ومتعة لذلك على الإعلام دور كبير في هذا الشأن.