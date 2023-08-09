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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكلمتهاش.. محمد رياض يكشف سبب عدم تكريم عبلة كامل بالمهرجان القومي للمسرح

صدى البلد

حل الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح ضيفا على برنامج "الستات"، و تحدث خلاله عن الكثير من التفاصيل حول مشواره الفني.

وكشف محمد رياض، خلال لقاءه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، سبب عدم تكريم عبلة كامل بالمهرجان القومي للمسرح، قائلا " عبلة مبتحبش الظهور من زمان و ديه طبيعتها".

وأضاف، أنه لم يفكر بها في دورة المهرجان القومي هذه السنة بسبب خلفيته و معرفته بعدم حبها للظهور بأي مناسبات أو برامج، مؤكدا أنهم لم يتواصلوا معها حتى ترفض.

وأوضح، "المسرحيين محتاجين يتعملهم مهرجان كبير لأنهم أكثر ناس أفنوا عمرهم كله بالمسرح"، لافتا إلى أنهم لم يحصلوا على مقابل مادي بقدر أن حبهم للمسرح هو المقابل الذين يجنوه، وهذا السبب هو ما دفعهم لتنظيم المهرجان القومي للمسرح.

بحاجة لظهور مهرجاتنا أمام العالم بشكل يليق بها

وتابع، أنه شعر بالمسئولية بشكل أكبر لهذا المهرجان باعتباره مهرجان دوليا و ليس خاصا، معقبا: " احنا محتاجين ان مهرجاناتنا تظهر أمام العالم كله بشكل يليق بها".

 

محمد رياض المهرجان القومي للمسرح عبلة كامل سبب عدم تكريم عبلة كامل مهرجان المسرح

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