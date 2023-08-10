الجودة والابتكار والأمان.. 3 عوامل مهمة لاختيار المناديل الورقية.. تعرف عليها

تبحث كل سيدة مصرية دائما عن كل ما يوفر الراحة والأمان لها ولأسرتها، خاصة من منتجات العناية الصحية مثل المناديل الورقية، ولا تتنازل المرأة المصرية عن أعلى جودة خلال رحلة بحثها عن هذه المنتجات وهي مواصفات يصعب إيجادها في كثير من المنتجات لذلك تؤمن شركة حياة مصر باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية وصناعة المنتجات الصحية، بأن لكل شخص الحق في الحصول على أعلى جودة.

التطوير والابتكار

وتشير الدراسات وفقا لموقع هيلث كير الأمريكي، أن العالم أصبح أكثر استهلاكا لمنتجات العناية الصحية، منذ جائحة كورونا، واحتلال الورق الصحي مكانة بين المنتجات الأكثر طلبا، لذلك.

وانطلاقًا من التزامها نحو تحقيق الجودة، تحرص شركة حياة بشكل مستمر على دراسة احتياجات عملائها لمنتجات عالية الجودة وتلبيتها على الفور، ومن خلال العديد من الدراسات والأبحاث تم تطوير منتج بابيا والمتواجد في السوق المصري منذ 2017، لتصبح أكثر سمكاً وبالتالي توفر في استخدامها بالنسبة للمستهلك مع الأخذ في الاعتبار التصميمات الجاذبة لتكون بابيا هي العلامة التجارية الأكثر أناقة وجودة.

وطبقا لمحتوى دعائى تعد بابيا المناديل الورقية الوحيدة في السوق المصري المكونة من 4 طبقات وهو ما يمكنك من استخدام عدد أقل من المناديل الورقية كما تم تزويدها بمرطب لتكون الورق مناديل الأكثر نعومة في السوق المصري.

الجودة والاستدامة

وتسعى شركة حياة مصر من خلال البحث والتطوير في تجديد منتجات بابيا لتوفير جودة حياة أفضل للمستهلكين، التي راعت عناصر الاستدامة لتحقيق أكبر قدر من التوفير للأسرة، فالاستدامة لا تقتصر على البيئة فقط في حياة مصر ولكنها إحدى أولويات الشركة التي تضعها ضمن استراتيجياتها بدءا من الأداء الاقتصادي وجودة المنتج والسلامة والابتكار والبحث والتطوير، إيمانا منها بأن لكل فرد الحق في الوصول إلى منتجات مبتكرة وعالية الجودة.

الثقة والأمان

شركة حياة ليست عبارة عن منتج أو إثنين فقط وإنما تقدم الشركة 15 علامة تجارية عالمياً و9 علامات تجارية محلياً تنتجها بتقنيات متقدمة تتميز بالجودة، وهو ما جعلها تحظى بثقة وأمان ملايين المستهلكين حول العالم، في فئات المنتجات الصحية الشخصية والمناديل الورقية، فهي رابع أكبر مصنع لحفاضات الأطفال في العالم، وأكبر شركة لتصنيع المناديل الورقية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا، حيث يعمل بها 9000 موظف حول العالم لخدمة الملايين داخل المنازل في أكثر من 100 دولة، لذلك فهي دائما الخيار الأول والأفضل والمثالي للأسرة المصرية.

وتوسع حياة مصر استثماراتها داخليا، حيث تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني منذ دخولها السوق المصري منذ 10 سنوات نجحت خلالها في إنشاء 3 مصانع، لإنتاج حفاضات أطفال وكبار سن وفوط صحية نسائية ومناديل ورقية من ضمنهم مولفيكس، بي بم طبيعي، مولبد، بابيا، فاميليا وجود كير لصحة الأسرة المصرية والعناية بهم..

شركة حياة مصر