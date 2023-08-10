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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات جديدة لـ حمزة نمرة احتفالا بألبوم "رايق"

صدى البلد

ينطلق الفنان حمزة نمرة في جولة حفلات غنائية عالمية احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "رايق".

ويبدأ نمرة رحلته الجماهيرية من العاصمة الأمريكية واشنطن بحفل مساء 8 سبتمبر المقبل، وينتقل بعدها بيوم بإطلالة غنائية في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية وصولا لليوم الثالث بحفل في ولاية شيكاغو.

ويشد حمزة نمرة رحاله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

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وتصدر حمزة نمرة تريندات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للأغاني طوال الأسبوعين الماضيين عبر أغنيات ألبومه الجديد "رايق"، الذي أطلق أغنياته بشكل غير مألوف بواقع أغنية أو أغنيتين في السابعة من مساء الأربعاء من كل أسبوع، وشهد اليوم إطلاق خامس وسادس أغانيه، "لعله خير" و"أنا الطيب"، بعد النجاح الكبير لأغنية "رياح الحياة".

ألبومه الجديد 15 سبتمبر العاصمة الأمريكية العاصمة الفرنسية الولايات المتحدة الامريكية

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