في الشاهد | سامح عيد يكشف طرق استقطاب الإخوان للأطفال بالمساجد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه قضى 22 عامًا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه أثناء فترة طفولته المسجد كان عبارة عن إخوان وسلفيين لكن الإخوان كانوا ينجحون في استقطاب الأطفال.



وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في البداية الأمر يكون عاديًا جدًا، تلاقي المهندس والطبيب من جماعة الإخوان قاعدين بيتكلموا معاك ويلعبوا".

للعمل في الجماعة



وتابع: "بعد فترة تلاقيه شدك ويقولك متقولش لوالدك أو والدتك الكلام ده وأنا في أولى إعدادي ويأخذك من الجامع للعمل في الجماعة".

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