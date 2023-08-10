‏مدمن يعتدي على شقيقته بالضرب بعدما رفضت إعطائه أموالا لشراء المخدرات

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مدمن لاتهامه بالتعدي على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالتعدى على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه مبلغ مالى لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مصابة بخدش بالوجه مقيمة بدائرة القسم بتضررها من شقيقها مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، مما نتج عنه إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقه .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.