تسريبات تكشف مفاجآت عن الهاتف الأفضل في العالم .. تفاصيل

كشفت تسريبات عددا من المفاجآت الجديدة التي سيحصل عليها هاتف سامسونج القادم، Galaxy S24 Ultra، والذي يحتمل أن يكون أفضل هاتف أندرويد في العالم، والمنافس القوي لهاتف iPhone 15 Pro Max.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra سيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية دقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 3x، حيث سيتفوق الهاتف على سابقه Galaxy S23 Ultra والذي يأتي بمستشعر دقة 10 ميجابكسل.

وسيحتفظ هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مستشعر ISOCELL HP2 الأساسي بدقة 200 ميجابكسل من هاتف Galaxy S23 Ultra، هذا بالإضافة إلى كاميرا الصور الشخصية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وتشير التقارير أن الهاتف سيحدث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل Android 14.