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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لأب حاول انقاذ ابنته .. شاهد ماذا حدث؟

.مقطع فيديو لأب حاول
.مقطع فيديو لأب حاول انقاذ ابنته .. شاهد ماذا حدث

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على تطبيق تويتر الكثير من الجدل ،فقد أظهر في مقطع الفيديو سيارة بداخلها فتاة تبلغ من العمر 12 عامًاوهي تغرق وسط شلال في الهند، في المقابل يحاول الأب وهو لا يستطيع السباحة محاولة إنقاذها.

وقد ظهر في مقطع  الفيديو، لحظة سقوط السيارة وبداخلها الفتاة وسرعان ما  قام الأب بالقفز في محاولة لإنقاذها،".

 وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست في محاولة لإنقاذ الابنة قد حاول والد الفتاة بفتح باب السيارة  أثناء انحدارها  إلا أنه لم ينجح فقد قفز مباشرة بعد السيارة وذلك في محاولة لإنقاذ ابنته بينما كانت في المقابل الفتاة تصرخ.

وخلال المحاولة  تمكن بعض الأشخاص الذين كانوا يستمتعون بنزهة وذلك بمكان قريب من القفز وذلك لإنقاذ كلا من الفتاة ووالدها من الغرق.

مقطع فيديو ملايين المشاهدات تطبيق تويتر

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