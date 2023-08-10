ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم بعد الغروب.. تعرف عليها

اكتشف سحر الكواكب واستعد لمشاهدة نادرة ومثيرة في سماء الوطن العربي اليوم الخميس، إذ سيصل كوكب عطارد إلى استطالته العظمى الشرقية، حيث يكون الزاوية بينه وبين الشمس تبلغ 27 درجة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ستكون الأمسيات في الأسبوع اللاحق هي الفرصة المثالية لرؤية هذا الكوكب الصغير بالعين المجردة، حيث سيكون لمعانه ساطعًا بقيمة (-0.3) باتجاه الأفق الغربي.

يبدأ ظهور عطارد عندما يتحول السماء إلى الظلام، وسيكون موقعه أعلى يسار كوكب الزهرة بالنسبة للراصد. وعلى الرغم من صغر حجمه.

يعتبر عطارد من الكواكب الساطعة جدًا، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله بسبب قربه الشديد من الشمس. فمدار عطارد يدور بالقرب من الشمس داخليًا بالنسبة للأرض.

ظاهرة فلكية تحدث اليوم

ولا يبتعد أبدًا عنها بقدر ما يمكن رؤيته من كوكبنا. وبالتالي، في معظم الليالي، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس حتى يكاد يكون من المستحيل رؤيته، باستثناء الأوقات القريبة من استطالته العظمى.

ومن المعروف أنه يوجد نوعان من الاستطالات - الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

بالإضافة إلى أن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس، وأرجع العلماء هذا الإختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا .

وسيظهر الكوكب بعد غروب الشمس، لأنه سيكون منخفضا وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.