عبد الجليل: كولر طلب احتياجاته الفنية فقط.. والأهلي يسعى لتقوية صفوفه باستمرار

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يعرف المراكز التي يحتاجها جيدًا، ولذلك فأنه لا يسعى لضم العديد من الصفقات، بل يركز على الاحتياجات الفنية فقط.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إمام عاشور ورضا سليم سيلعبان بشكل أساسي مع الأهلي، ومستوى بيرسي تاو متذبذب في بعض الأوقات، وحسين الشحات بدأ الموسم بشكل متراجع، ثم تألق ولعب أساسيا في الجناح الأيسر".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك استفتاء فني من جانب رابطة الأندية المحترفة، بشأن أفضل اللاعبين في الدوري المصري".

وأكمل: "محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعلي معلول أو أحمد فتوح، هم العناصر الأفضل محليا، ووجود محمد دبش وعلي جبر غير منطقي في استفتاء الأفضل على مستوى خط الدفاع".

وزاد: "الأهلي أيضا يريد الاحتفاظ بمعلول، مع إمكانية ضم أحمد فتوح قريبا، وهدف النادي الأهلي دائما تقوية جميع خطوطه باستمرار".

وأتم: "يجب اغلاق ملف شيكابالا مع مسئولي الزمالك، مطلوب الآن التوقف عن الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات".