بـ 9 طائرات مسيرة.. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بـ 9 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح الخميس وأكدت تقارير سابقة من عمدة موسكو تفيد بإسقاط طائرتين بدون طيار بالقرب من العاصمة.

وقالت الوزارة إن تسع طائرات مسيرة قُمعت بقدرات الحرب الإلكترونية وسقطت في مياه البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول ، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت الوزارة إن دفاعات جوية أسقطت طائرتين بدون طيار أخريين متجهتين نحو موسكو فوق منطقة كالوغا المجاورة وفوق منطقة أودينتسوفو في ضواحي العاصمة.