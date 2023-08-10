جالي شلل نصفي ونزيف بالمخ.. مأساة سيدة حرمها طليقها من أولادها

كشفت هالة عن تفاصيل حرمانها من أطفالها الأربعة على يد طليقها، قائلة: "طليقي حرمني من أولادي الأربعة، وجالي شلل نصفي وضغطي عدى الـ 210 واتسبب إنه حصلي نزيف في المخ".

وقالت هالة، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل: “لو وجهت رسالة لطليقي، هقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لأن ولادي كانوا نور عيني، وهو حرمني منهم ومش عارفة أشوفهم ولا أسمع صوتهم”.

وأضافت السيدة التي تم حرمانها من أطفالها الأربعة: “جوزي كان عارف إني مش عايزة أعيش معاه، وهو كان عايزني خدامة تخدمه وهو ميستاهلش أي حاجة”.