أب يستغيث من ظلم أولاده: طردوني من البيت.. ونهال طايل: مستحيل يكونوا بني آدمين

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أب يعاني من جحود أبنائه الذين طردوه من البيت في واقعة مؤثرة.

مأساة عم عز من جحود أبنائه: طردوني من البيت

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أي أب أو رجل يكبر في السن يحتاج لزوجته وأولاده فطبيعي في هذا السن أن أكون في احتياج لأولادي، مضيفا:" حكايتي ابتدت لما نسيبي توفي ونزلت القاهرة وتركت شغلي في سفاجا حيث كنت أعمل في السياحة، متابعا:" زوجتي كانت رافضة أن نترك القاهرة ونعود لسفاجا".

وأضاف "عندي 3 أولاد وبنت وأولادي مش بيساعدوني والظروف كانت صعبة، لذلك اقترحت زوجتي أن ننفصل وتطلق حتي تحصل علي معاش زوجها ليساعدنا علي الظروف الميعشية"..



مأساة أب يعاني من جحود أبنائه : جبت قرض عشان أعمل علاج طبيعي

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أولادي رموني رغم أني رجل مريض وعندي عضروف يؤثر علي النخاع الشوكي ويجعلني لا أقوي علي الحركة".

وتابع:" بعد ما اولادي الثلاثة الرجال اتخلو عني جبت قرض عشان أعمل جلسات علاج طبيعي وبقيت أسدد من معاشي، مضيفا:" أبني كان بيقول أن مش هجاي من بيتي عشان أدخلك الحمام".

وأردف أي أب أو رجل يكبر في السن يحتاج لزوجته وأولاده فطبيعي في هذا السن أن أكون في احتياج لأولادي، مضيفا:" حكايتي أبتدت لما نسيبي توفي ونزلت القاهرة وتركت شغلي في سفاجا حيث كنت أعمل في السياحة، متابعا:" زوجتي كانت رافضة أن نترك القاهرة ونعود لسفاجا".

مسن يستغيث من ظلم أولاده: أبني طردني من الشقة وضربني

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أولادي رموني رغم أني رجل مريض وعندي عضروف يؤثر علي النخاع الشوكي ويجعلني لا أقوي علي الحركة".

وأردف الحاج عز: "أنا شفت الذل عند أبني لما رحت له، لما أجي أروح للدكتور كل شهر أقوله على الكشف يتنرفز عليا ويتخلق عليا، ووصلت أني كنت بخش الحمام مرة كل أسبوع، وكنت باكل من جيبي وأنا عند ابني".

نهال طايل تعلق على واقعة جحود أبناء ضد أبيهم: مش بني آدمين

وتأثرت نهال طايل بموقف جحود الأبناء ضد أبيهم، قائلا:" اتعلمنا منذ نعومة الأظافر أن الأباء حاجة كبيرة، ومفروض كل الناس فاهمة وعارفة قيمة الأب، مضيفة:" الانسان اللي جاحد بنعمة الاب مستحيل نقول عليه بني آدم".

أب يشتكي عقوق أبنائه: نجلي الكبير بيضربني ويقول عشان أربيك

وتحدث الحاج عز السيد محمد، خلال التقرير المذاع عبر برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلا إنه يعاني من أمراض عديدة بسبب مشاكل في قدمه وظهره وغير قادر على الحركة، وأبنائه لم يكونوا يساعدوه في أي شيء، "الموضوع وصل أن ابني كان بيزعقلي عشان بيدخلني الحمام، كان بيقولي أنا مش فاضي أدفع 40 جنيه كل شوية عشان تدخل الحمام".



وأضاف الحاج عز، أن الطبيب كتب له على جلسات علاج طبيعي من أجل أن يعود للحركة على قدمه من جديد، وأبنائه الأولاد الثلاثة رفضوا مساعدته، ابنته قالت إنها ستتحمل تكاليف 3 جلسات علاج، وزوجته ثلاثة آخرين، "لما لقيت ولادي مش عاوزين يعملوا لي أي حاجة، قولت أخد قرض من البنك عشان أعالج نفسي، ابني الكبير رافض يساعدني وقاعد بعيد عني".

الحاج عز يستغيث من جحود ابنه: كان بيدخلني الحمام مرة كل أسبوع

وتحدث الحاج عز السيد محمد، خلال التقرير المذاع عبر برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلا إن قصته بدأت بعد وفاة أحد أقاربه، إذ أنه ترك عمله في ميناء سفاجة بعدما قضى 27 عاما هنا، وعاد للقاهرة للجلوس مع أبنائه بعد أن اتفق مع زوجته على الجلوس مع أبنائه.

وتابع أنه بعد الطلاق تغير كل شيء معه، إذ أنه لم يجد في مرضه أي مساعدة من أولاده نهائيا، وزوجته بعد طلاقها كانت لديها مشاكل صحية هي الأخرى، ولم تكن قادرة على مساعدته على الإطلاق، "مراتي قالتلي أقعد عندي شوية وعند ابنك شوية".