مسن يستغيث من ظلم أولاده: أبني طردني من الشقة وضربني

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أب يعاني من جحود أبنائه الذين طردوه من البيت في واقعة مؤثرة.

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أولادي رموني رغم أني رجل مريض وعندي عضروف يؤثر علي النخاع الشوكي ويجعلني لا أقوي علي الحركة".

وتابع:"أحد أبنائي الثلاثة ضحك عليا وطلعني من بيتي الملك عشان مراته، أهلها رافضين بنتهم تقعد في بيت إيجار وبعدها ضربني أنا ووالدته ووقعني كسرلي سنتي".



واردف،:" بعد ما اولادي الثلاثة الرجال اتخلو عني جبت قرض عشان أعمل جلسات علاج طبيعي وبقيت أسدد من معاشي، مضيفا:" أبني كان بيقول أن مش هجاي من بيتي عشان أدخلك الحمام".