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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة أب يعاني من جحود أبنائه : جبت قرض عشان أعمل علاج طبيعي

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أب يعاني من جحود أبنائه الذين طردوه من البيت في واقعة مؤثرة.

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أولادي رموني رغم أني رجل مريض وعندي عضروف يؤثر  علي النخاع الشوكي ويجعلني لا أقوي علي الحركة".

وتابع:" بعد ما اولادي الثلاثة الرجال اتخلو عني جبت قرض عشان أعمل جلسات علاج طبيعي وبقيت أسدد من معاشي، مضيفا:" أبني كان بيقول أن مش هجاي من بيتي عشان أدخلك الحمام".


وأردف أي أب أو رجل يكبر في السن يحتاج لزوجته وأولاده فطبيعي في هذا السن أن أكون في احتياج لأولادي، مضيفا:" حكايتي أبتدت لما نسيبي توفي ونزلت القاهرة وتركت شغلي في سفاجا حيث كنت أعمل في السياحة، متابعا:" زوجتي كانت رافضة أن نترك القاهرة ونعود لسفاجا".

وأضاف،:" عندي 3 أولاد وبنت وأولادي مش بيساعدوني والظروف كانت صعبة، لذلك اقترحت زوجتي أن ننفصل وتطلق حتي تحصل علي معاش زوجها ليساعدنا علي الظروف الميعشية"..

الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل جلسات علاج طبيعي معاش زوج توك شو

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