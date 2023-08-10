معدل التضخم الشهري في مصر يرتفع 2% خلال يوليو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يوليو الماضي بنحو 2%.

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ارتفع لنحو 181,1 نقطة في يوليو مقابل 177,6 نقطة خلال يونيو 2023.



وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 12,5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2,7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3,8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2,3%.



وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0,8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1,4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 4,4%، والخضروات بنسبة 5,8%.

وزادت أسعار الدخان بنسبة 8% خلال يوليو الماضي، وتكلفة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1,2%، وشراء المركبات بنسبة 3,3%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 6,6%، وتكلفة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3,2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1,8%، ومنتجات العناية الشخصية بنسبة 1,6%.

وذكر أن هناك ارتفاع بأسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 2,7% خلال شهر يوليو الماضي، وأسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1,7%، لافتا إلى زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6,3%.

وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع بنسبة 2% خلال يونيو ، و 2,7% خلال مايو، وبنسبة 1,8% خلال إبريل، وبنسبة 3,2% خلال مارس، و 7,1% خلال فبراير، بينما قد سجل ارتفاعا بنسبة 4,9% خلال يناير الماضي.