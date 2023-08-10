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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في موجة بالضفة الغربية

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال بشن حملة من الاعتقالات منذ الساعات الأولى من يوم الخميس في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت 4 من الفلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من يوم الخميس، باعتقال أسير محرر من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وصرح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأضاف براهمة أن الحناوي كان قد تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل أسبوع بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ، أثنين من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الفلسطيني أنس احسان الريماوي (21 عاماً) وأحمد كرم الريماوي (20 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، كما استولت على مركبة بعد تحطيمها.

ولفتت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت خلال الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من قرية بروقين غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشاب يحيى أسعد شيخ عمر (24 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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