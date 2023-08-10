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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير هام.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء؟

كيف تحمي الأجهزة
كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء؟

تكرار انقطاع الكهرباء قد يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

وفي السطور التالية نعرض أبرز النصائح التي تساعدك على حماية الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء:

 

• استخدم محول تيار متردد (UPS). محول تيار متردد (UPS) هو جهاز يزود الأجهزة الكهربائية بالطاقة من البطارية في حالة انقطاع الكهرباء.

• افصل الأجهزة الكهربائية التي لا تستخدمها. عند عدم استخدام الأجهزة الكهربائية، قم بفصلها من التيار الكهربائي. سيساعد هذا في تقليل خطر تلف الأجهزة الكهربائية في حالة انقطاع الكهرباء.

• لا تشغل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء. عند انقطاع الكهرباء، لا تحاول تشغيل الأجهزة الكهربائية. قد يتسبب ذلك في تلف الأجهزة الكهربائية أو حتى نشوب حريق.

• افحص الأجهزة الكهربائية بانتظام. قم بفحص الأجهزة الكهربائية بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف. إذا وجدت أي علامات تلف، قم بإصلاح الجهاز أو استبداله.

باتباع هذه النصائح، يمكنك حماية الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء والحفاظ عليها في حالة جيدة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على حماية الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء:

• استخدم مقابس كهرباء ذات جودة عالية. مقابس الكهرباء ذات الجودة العالية أقل عرضة للتسبب في حدوث أعطال كهربائية.

• لا تضع الأجهزة الكهربائية في الأماكن الرطبة أو المزدحمة. يمكن أن يؤدي وضع الأجهزة الكهربائية في الأماكن الرطبة أو المزدحمة إلى زيادة خطر حدوث أعطال كهربائية.

• قم بتنظيف الأجهزة الكهربائية بانتظام. تنظيف الأجهزة الكهربائية بانتظام يساعد في التخلص من الأتربة والحطام التي يمكن أن تتسبب في حدوث أعطال كهربائية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر تلف الأجهزة الكهربائية من الانقطاع المفاجئ للكهرباء والحفاظ عليها في حالة جيدة.

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